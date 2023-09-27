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Сериал «Очень странные дела» возвращается

Создатели «Очень странных дел» вернулись к работе над пятым сезоном

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Netflix

Создатели подросткового шоу «Очень странные дела» заявили в Twitter, что приступили к работе над пятым сезоном сериала после окончания забастовки сценаристов США.

«Мы вернулись», — опубликовали в официальном аккаунте сценаристов братьев Дафферов.

Изначально премьера проекта на платформе Netflix была назначена на 2024 год. Однако съемки финального сезона отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались братья Дафферы, в заключительном пятом сезоне шоу появятся идеи, не попавшие во второй. Кроме того, по словам создателей, действие новых серий будет происходить в 90-е годы.

В пятом сезоне, помимо привычного каста из Вайноны Райдер, Дэвида Харбора, Финна Вулфхарда и др., также появится звезда фильмов про Терминатора Линда Хэмилотон.

Гильдия сценаристов США объявила, что их забастовка завершится 27 сентября. Акция продлилась пять месяцев, она началась 2 мая. По ее завершении сценаристам можно будет представлять, писать, дорабатывать свои произведения и проводить рабочие встречи.

Ранее на актера Епифанцева написали заявление из-за русофобии.

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