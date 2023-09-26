Шакиру заподозрили в мошенничестве с налогами на $6,3 млн

Певицу Шакиру снова заподозрили в мошенничестве с налогами в Испании. Об этом сообщило агентство EFE.

Прокуратура Испании подозревает колумбийскую певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов в 2018 году на сумму более €6 млн (около $6,3 млн по текущему курсу). По данным источника, государственные структуры предполагают, что звезда совершила мошеннические махинации, используя сеть, базирующуюся в офшорных зонах.

Летом 2022 года прокуратура Испании попросила приговорить Шакиру к восьми годам и двум месяцам тюрьмы, а также взыскать с певицы штраф в размере €23 млн за неуплату налогов. В свою очередь, исполнительница настаивает на том, что у нее нет никаких непогашенных задолженностей перед испанскими властями.

Шакира считает, что испанская прокуратура развязала против нее клеветническую кампанию и нарушила ее право на неприкосновенность частной жизни. Певица утверждает, что не была налоговым резидентом Испании в период с 2012 по 2014 год — ее обвиняют в том, что за этот период она не заплатила более $14 млн налогов на доход. Статус налогового резидента, по словам Шакиры, она получила лишь в 2015 году.

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