Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шакиру заподозрили в мошенничестве с налогами на $6,3 млн

Прокуратура Испании заподозрила Шакиру в уклонении от уплаты налогов на $6,3 млн

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Певицу Шакиру снова заподозрили в мошенничестве с налогами в Испании. Об этом сообщило агентство EFE.

Прокуратура Испании подозревает колумбийскую певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов в 2018 году на сумму более €6 млн (около $6,3 млн по текущему курсу). По данным источника, государственные структуры предполагают, что звезда совершила мошеннические махинации, используя сеть, базирующуюся в офшорных зонах.

Летом 2022 года прокуратура Испании попросила приговорить Шакиру к восьми годам и двум месяцам тюрьмы, а также взыскать с певицы штраф в размере €23 млн за неуплату налогов. В свою очередь, исполнительница настаивает на том, что у нее нет никаких непогашенных задолженностей перед испанскими властями.

Шакира считает, что испанская прокуратура развязала против нее клеветническую кампанию и нарушила ее право на неприкосновенность частной жизни. Певица утверждает, что не была налоговым резидентом Испании в период с 2012 по 2014 год — ее обвиняют в том, что за этот период она не заплатила более $14 млн налогов на доход. Статус налогового резидента, по словам Шакиры, она получила лишь в 2015 году.

Ранее сообщалось, что адвокат Успенской пытается разрешить конфликт с Хайдаровым до суда.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях