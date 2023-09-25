Стала известна дата выхода фильма «Брат 3» с рэпером Птахой

Фильм «Брат 3» Валерия Переверзева выйдет в российском прокате 23 ноября. Об этом сообщает Кинопоиск.

По данным издания, «Брат 3» находится на стадии постпродакшена — доделываются звук и титры. Прокатчиком картины выступила кинокомпания HHG. По словам Переверзева, его работа не имеет никакого отношения к дилогии «Брат» Алексея Балабанова. Сюжет грядущего фильма основан на шекспировской истории Ромео и Джульетты.

«Я стал на шаг ближе к осуществлению своей мечты: прославить родную землю и величие советской и российской школы кинематографии», — заявил Переверзев.

«Брат 3» является дебютной работой Валерия Переверзева. В ней снялись рэпер Птаха, артисты Василий Карпенко и Александра Вознесенская, французский актер Оливье Сиу, брат Джулии Робертс Эрик, а также близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советскому телефильму «Приключения Электроника».

«Главный конфликт в фильме — борьба социальных классов и сопровождающие их стереотипы общества, которые мешают самому главному — любви», — рассказывал режиссер.

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