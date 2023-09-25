Иван Краско раскрыл, кто за ним ухаживает после выписки

Актер Иван Краско сообщил в беседе с «Пятым каналом», что хорошо себя чувствует.

По словам Краско, за ним после выписки ухаживают сыновья Иван и Федор. Также за самочувствие артиста следит его помощница Дарья Пашкова.

«Все есть, не волнуйтесь, все в порядке», — заключил звезда.

13 июля Telegram-канал 112 сообщил, что Краско доставлен в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позже директор артиста Вячеслав Смородинов подтвердил, что знаменитость находится в клинике.

По словам Дарьи Пашковой, Краско госпитализировали с подозрением на инсульт в Центр Алмазова, где ему экстренно удалили тромб. После операции артист стал чувствовать себя лучше.

30 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Краско переведен из обычной палаты в реабилитационный корпус. Согласно информации издания, состояние 92-летнего актера поэтапно восстанавливается. 4 августа Краско выписали из больницы.

Краско уже госпитализировали в 2023 году — он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт.

Ранее сообщалось, что Игоря Николаева оставили в больнице на несколько дней.