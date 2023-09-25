Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иван Краско раскрыл, кто за ним ухаживает после выписки

Актер Иван Краско заявил, что за ним ухаживают сыновья и помощница

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Актер Иван Краско сообщил в беседе с «Пятым каналом», что хорошо себя чувствует.

По словам Краско, за ним после выписки ухаживают сыновья Иван и Федор. Также за самочувствие артиста следит его помощница Дарья Пашкова.

«Все есть, не волнуйтесь, все в порядке», — заключил звезда.

13 июля Telegram-канал 112 сообщил, что Краско доставлен в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позже директор артиста Вячеслав Смородинов подтвердил, что знаменитость находится в клинике.

По словам Дарьи Пашковой, Краско госпитализировали с подозрением на инсульт в Центр Алмазова, где ему экстренно удалили тромб. После операции артист стал чувствовать себя лучше.

30 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Краско переведен из обычной палаты в реабилитационный корпус. Согласно информации издания, состояние 92-летнего актера поэтапно восстанавливается. 4 августа Краско выписали из больницы.

Краско уже госпитализировали в 2023 году — он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт.

Ранее сообщалось, что Игоря Николаева оставили в больнице на несколько дней.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях