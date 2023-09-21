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«Он настроен жить»: Ургант рассказал об общении с Ефремовым в исправительной колонии

Актер Андрей Ургант заверил, что не бросил Ефремова после преступления артиста

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Из личного архива

Актер Андрей Ургант в интервью YouTube-каналу RTVI заявил, что не бросит своего друга Михаила Ефремова, который отбывает наказание в исправительной колонии под Белгородом.

«Миша Ефремов, такой артист, дай Бог ему здоровья и скорейшего освобождения, потому что он уже заплатил дорогую цену за то чудовищное преступление, которое совершил. Но наша дружба с ним не прекратилась. Еще бы! А почему я должен бросать его, если с ним случилась беда? Бросить легче всего», — высказался Ургант.

С заключенным поддерживает общение и другой его товарищ — актер Сергей Гармаш. По словам Урганта, по переписке с Ефремовым можно сделать вывод, что артист «настроен жить». Осужденный актер не намерен жить сложа руки, он находится в хорошем состоянии здоровья и занимается творчеством в колонии. Ургант считает, что Ефремову стоит посмотреть на себя со стороны и дать самому себе второй шанс на нормальную жизнь.

«По тому, как он отвечает в письмах, я чувствую, что он настроен жить, а не складывает руки, несмотря на тот ужас, который с ним произошел. Я думаю, что в эти моменты вот так и надо — успокоиться и посмотреть на себя со стороны, понять, что не все заканчивается», — резюмировал Ургант.

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