Айза продает свой Porsche Cayenne за 12 миллионов рублей

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай продает свой Porsche Cayenne за 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как отмечает издание, бывшая жена Гуфа передвигалась на дорогостоящем автомобиле с водителем. Вырученные за иномарку средства блогерша планирует «вложить в мечту».

Айза приобрела машину в мае 2020 года. Стоимость автомобиля ярко-голубого цвета на тот момент составляла около восьми миллионов рублей, по данным The Voice.

19 сентября блогерша призналась, что продает свой Porsche Cayenne, так как ей не нужна «машина за цену дома».

Айза была замужем дважды. В 2008-м она сыграла свадьбу с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым.

Айза была также замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2016-м у них родился сын Элвис. В 2020-м пара развелась.

30 августа сообщалось, что блогерша попала в ДТП на Бали. Она наехала на мотоцикл с человеком. По словам Айзы, она проезжала по очень узкой улице и в один момент ей пришлось сдать назад, чтобы пропустить другой автомобиль. Отъехав назад, Айза услышала «жесткий хруст».

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