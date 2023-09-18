Стали известны подробности состояния госпитализированного Игоря Николаева

Врачи смогли стабилизировать состояние певца и композитора Игоря Николаева. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Николаев находится в сознании. Как отмечает источник, медики дают положительные прогнозы, однако пока рано говорить о полном восстановлении артиста.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Как отмечал источник, у артиста якобы нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Также сообщалось, что артист находится в сознании, однако в палату не пускают даже самых близких родственников, а врачи прописали звезде седативные препараты. Источник агентства ТАСС утверждал, что певец находится в клинике в плановом порядке, не в реанимации.

В тот же день концертные площадки Сочи и Краснодара отменили концерты Игоря Николаева, запланированные на 20 и 21 сентября.

Ранее стали известны подробности госпитализации Любшина.