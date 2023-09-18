Валя Карнавал сыграет дочь полковника в комедии «Экстрим»

Блогерша и певица Валя Карнавал снимется в комедийном сериале «Экстрим». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра Premier.

Съемки «Экстрима» стартовали 15 сентября. Проект расскажет о парне из глубинки Сергее (Дмитрий Белоцерковский), которому получили развлечь главную гостью из Москвы — дочь полковника Ольгу (Валя Карнавал). Чтобы впечатлить девушку, герой вместе с друзьями разыгрывает шоу — инсценировку в стиле разборок «лихих 90-х».

Ольге не понравился такой прием, поэтому она решила «отомстить» за «аттракцион». В итоге маленький город превращается в центр уже настоящего конфликта полиции, криминала и каждого местного жителя.

Режиссер картины — Андрей Берченко. В ролях — Валя Карнавал, Дмитрий Белоцерковский, Яна Цапника, Марина Федункив, Семен Стругачев, Семен Молоканов, Юлия Серина, Игорь Жижикин, Олег Васильков.

Валя Карнавал известна по своим юмористическим видео на платформе TikTok. В сентябре 2020-го Карнавал представила свой дебютный сингл «Психушка». В октябре того же года российский журнал Forbes поместил ее на пятое место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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