Адель спровоцировала слухи о свадьбе

Певица Адель на очередном концерте в Лас-Вегасе проговорилась о возможной свадьбе. Об этом сообщает TMZ.

Артистка беседовала с гостями своего шоу, когда кто-то из поклонников попросил ее руки и сердца.

Адель в ответ заявила, что уже замужем, ее муж находится среди гостей и не одобрит подобного. Она не назвала имени своего избранника, однако известно, что певица уже два года встречается с баскетбольным агентом Ричем Полом.

В сентябре 2022 года в прессу уже просачивались слухи о возможной свадьбе Адель — тогда журналисты разглядели в ее доме книгу с фамилией мужа во множественном числе — The Pauls («Полы»).

Накануне хулиган с концерта Адель, которого певица защитила от охранников, объяснил свое поведение. Юношу по имени Хуан Пабло, вставшего на концерте звезды в Лас-Вегасе, попытался усадить на место охранник, однако Адель вступилась за фаната.

Ранее якутянка стала лауреаткой международного конкурса косплея в Астане.