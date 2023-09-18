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Адель спровоцировала слухи о свадьбе

Певица Адель проговорилась о свадьбе с баскетбольным агентом во время концерта

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Jordan Strauss/Invision/AP

Певица Адель на очередном концерте в Лас-Вегасе проговорилась о возможной свадьбе. Об этом сообщает TMZ.

Артистка беседовала с гостями своего шоу, когда кто-то из поклонников попросил ее руки и сердца.

Адель в ответ заявила, что уже замужем, ее муж находится среди гостей и не одобрит подобного. Она не назвала имени своего избранника, однако известно, что певица уже два года встречается с баскетбольным агентом Ричем Полом.

В сентябре 2022 года в прессу уже просачивались слухи о возможной свадьбе Адель — тогда журналисты разглядели в ее доме книгу с фамилией мужа во множественном числе — The Pauls («Полы»).

Накануне хулиган с концерта Адель, которого певица защитила от охранников, объяснил свое поведение. Юношу по имени Хуан Пабло, вставшего на концерте звезды в Лас-Вегасе, попытался усадить на место охранник, однако Адель вступилась за фаната.

Ранее якутянка стала лауреаткой международного конкурса косплея в Астане.

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