Пожар нанес непоправимые потери Национальному музею в Индонезии

Национальный музей Индонезии серьезно пострадал из-за пожара в столице страны Джакарте. Об этом сообщает Jakarta Globe.

Издание уточняет, что огонь нанес музею, где хранятся почти двести тысяч древних артефактов, включая доисторические, непоправимые потери.

По данным полиции, как минимум четыре выставочных зала музея полностью уничтожены огнем. Уничтожен также вестибюль, обрушилась крыша.

Пострадавших при пожаре нет, огонь удалось потушить. В полиции уточнили, что в музее было много легковоспламеняющихся материалов.

Причину пожара установит следствие.

Известно, что в музее хранятся не менее 190 тысяч исторических артефактов, в частности, старейшая бронзовая буддийская статуя в Индонезии — статуя Дипанкара.

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