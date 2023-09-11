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Алексей Воробьев избавился от осколка стекла в руке, с которым проходил около месяца

Актер Алексей Воробьев перенес операцию по удалению стекла из руки

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Кадр из шоу/ТНТ

Актер и певец Алексей Воробьев рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как прошла операция по удалению осколка стекла из руки.

«Звучит устрашающе, но мне не впервой, потому что врачи боятся из-за моей истории болезни. У меня был инсульт. А меня будут вырубать, чтобы разрезать кожу на руке и достать осколки», — описал впечатления Воробьев.

Он показал кадры из больничной палаты с перебинтованной рукой и отметил, что врачи приняли решение делать общую анестезию несмотря на перенесенный инсульт певца. Воробьев снял, как колет себе медикаменты в живот перед операцией. Он также вспомнил, что под наркозом цитировал Гамлета.

«Когда мне вкололи наркоз, я начал цитировать Гамлета: «Уснуть и видеть сны вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят. Вот в чем разгадка...» Я не знаю, до какого момента я дочитал, но когда я уже начал отходить от наркоза в палате, я продолжил читать с того же момента», — улыбнулся Воробьев.

По словам звезды, он получил травму после того, как у него упала картина на стакан с водой, посуда разбилась, и осколок вошел ему в руку.

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