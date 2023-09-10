Митя Фомин расправил спину и плечи после комплимента Алексея Воробьева о его усах

Певец Митя Фомин в разговоре с «Пятым каналом» признался, что ему было очень приятно от комплимента Алексея Воробьева в адрес его усов — актер сравнил музыканта с Брэдом Питтом из-за растительности на лице.

«Я сразу расправил спину и плечи. От человека, который очень много времени проводит в Голливуде, это особенно ценный комплимент», — отметил Фомин.

Музыкант отметил, что в соцсетях развернулись целые баталии на тему того, стоит ли Фомину оставить усы. По словам артиста, некоторые критикуют новый образ певца и просят усы сбрить. Другие же отмечают, что с волосами на лице Фомин выглядит более мужественно. Третьи говорят, что теперь Фомин стал похож на почтальона Печкина.

«Кто-то сравнивает меня с почтальоном Печкиным, кто-то, между прочим, с Юрием Соломиным. Я считаю, это хорошие ассоциации, такие добрые и светлые образы, которые никому еще не вредили. Они, правда, слегка возрастные, но и я тоже не мальчик», — резюмировал музыкант.

Ранее Виктория Боня приняла на свой счет слова Бородиной о вреде пластики.