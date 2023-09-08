Актер Панин о непристойных фото из Таллина: вроде бы это я

Российский актер Алексей Панин заявил «Газете.Ru», что не может прокомментировать информацию Telegram-канала Mash о том, что он испражнялся перед борделем в Таллине — так как не помнит этого. По данным СМИ, именно это стало причиной задержания актера в Эстонии. Сам Панин отметил, что его не задерживали и не арестовывали, а отправили в «принудительный отрезвитель».

«Я, к сожалению, или, к счастью, ничего не могу по этому поводу прокомментировать, потому что я такого не помню. Мне прислали 2 фотографии: меня крупным планом в серой рубашке и общий план тоже человека, который какает в серой рубашке. С одной стороны, вроде бы я, но я такого не помню. А причина моего задержания была совершенно в другом, но у меня было не задержание, даже по официальным документам эстонской полиции я не задержан и не арестован. Я не заплатил ни копейки штрафа. Меня по эстонским законам отвезли в «принудительный отрезвитель». Меня забрали на шесть часов, ровно через шесть часов мне открыли дверь, сказали: «вы свободны». Офицер полиции знал, что я русский артист, он мне объяснил о том, что это не задержание, не арест. Они обязаны меня были в таком состоянии отвести на принудительное вытрезвление. Ровно через шесть часов мне открыли дверь, пожали руки, сказали, где я могу похмелиться, «поцеловав в десна», отправили по своим делам», — сказал он.

По словам актера, на фоне событий на Украине обсуждать его испражнения на улице «как минимум смешно».

«Сейчас намного больше проблем в мире, я сейчас говорю про Украину. И когда [такое происходит], обсуждать, покакал Алексей Панин где-то или не покакал — как минимум смешно. Лучше бы обсудили, как уничтожили Мариупольский театр», — заключил он.

8 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Панин был задержан полицией Эстонии 5 сентября за публичную дефекацию перед борделем, и опубликовал две фотографии, на одной из которых актер изображен крупным планом. По данным канала, артист сел на корточки и начал испражняться прямо на улице Пунанэ возле массажного салона «Здрава». После окончания процесса Панин сорвал траву с ближайшего газона и подтерся, затем он начал дебоширить и ломиться в дома к местным жителям.

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