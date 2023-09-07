Аль Пачино передумал расставаться с молодой возлюбленной

Актер Аль Пачино передумал расставаться со своей молодой возлюбленной Нур Альфаллах. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на представителя Пачино.
По словам спикера, 83-летний артист и 29-летняя наследница богатой семьи разрешили свои противоречия.
«Аль и Нур успешно поговорили и достигли соглашения относительно их сына Романа. Они все еще вместе», — сказал представитель.
О том, что Аль Пачино и Нур Альфаллах расстались спустя три месяца после рождения сына, СМИ сообщили 7 сентября.
В прессу попали документы, согласно которым Нур Альфаллах якобы описывает условия встреч отца с сыном, запрашивает о совместной опеке над ребенком и требует от Аль Пачино компенсации судебных расходов.
Альфаллах родила сына 6 июня, это ее первенец и четвертый ребенок актера.
После рождения Романа Аль Пачино запросил о тесте ДНК, доказавшем его отцовство.
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