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Стало известно о самочувствии Николая Дроздова после нескольких госпитализаций

«КП»: знакомый Николая Дроздова заявил о нормализации самочувствия зоолога

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Илья Питалев/РИА Новости

Знакомый семьи Николая Дроздова в беседе с «КП» заявил, что за здоровье 86-летнего телеведущего пока можно не переживать.

«Нет никаких поводов для беспокойства. У Николая Николаевича очень заботливая супруга. Поэтому госпитализацию по основному заболеванию совместили с проверкой, дополнительной диагностикой из-за отклонений в некоторых анализах. Говорят, что все обошлось, сделали нужные уколы», — заявил инсайдер.

21 июля сообщалось, что Николая Дроздова выписали из больницы, ему стало лучше. Он попал туда из-за острых болей в животе после резкого похудения. Зоолог рассказал, что его не устраивал лишний вес, поэтому он решил избавиться от килограммов. В итоге Дроздов скинул с 90 до 75 килограммов и начал чувствовать себя значительно хуже.

До этого также сообщалось об ухудшении состояния телеведущего. В частности, у него были проблемы с дыханием после того, как в январе он неудачно упал на улице, возвращаясь домой после работы в МГУ. Тогда Дроздов попал в реанимацию с переломом нескольких ребер. Одно из них пробило легкое, из-за чего Дроздов был вынужден ходить с катетером.

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