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Госпитализирована Лариса Голубкина

Baza: актрису Голубкину госпитализировали в Москве

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Мосфильм

В Москве госпитализирована народная артистка РСФСР, вдова актера Андрея Миронова актриса Лариса Голубкина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Источник рассказал, что 83-летняя звезда «Гусарской баллады» 17 августа была госпитализирована в Клинику нервных болезней имени Кожевникова.

Утверждается, что через полторы недели врачи диагностировали у Голубкиной энцефалопатию и приняли решение перевести актрису в элитный оздоровительный комплекс в Московской области для продолжения лечения.

12 августа народная артистка РСФСР Голубкина признавалась в беседе с журналистами, что продолжает обследование в больнице.

Артистка подчеркнула, что отлично себя чувствует, готова вернуться на сцену, но пока вынуждена сделать небольшой перерыв.

В 2020 году у Голубкиной диагностировали перелом шейки бедра, в мае 2021-го она проходила реабилитацию в связи с переломом. Об очередной ее госпитализации стало известно 10 августа.

Ранее телеведущий Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию.

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