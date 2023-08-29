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«Кумира» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd решили закрыть после первого сезона

Сериал «Кумир» с Лили-Роуз Депп закроют после первого сезона на фоне критики

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HBO

Кинокомпания HBO не будет продлевать на второй сезон скандальный сериал «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях. Об этом пишет Variety.

«Идол» был одной из самых провокационных оригинальных программ HBO, и мы удовлетворены сильной реакцией аудитории. После долгих размышлений HBO, а также создатели и продюсеры решили отказаться от второго сезона. Мы благодарны авторам, актерам и съемочной группе за их невероятную работу», — заявил представитель HBO.

Мировая премьера мини-сериала HBO Max «Кумир» состоялась на 76-м кинофестивале в Каннах. В центре истории — юная поп-звезда, переживающая кризис в карьере. Девушка знакомится с загадочным героем по имени Тедрос (его сыграл музыкант The Weeknd), который обещает изменить всю ее жизнь, используя для этого насильственные методы.

Проект с провокационным сюжетом и откровенными сценами получил разгромную критику как от зрителей, так и от профессионального киносообщества. Авторы решили сократить сериал с 6 до 5 серий. 23-летняя Лили-Роуз Депп отпраздновала окончание сериала и поблагодарила всех, кто принимал участие в съемках.

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