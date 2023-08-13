Актриса Галина Стаханова пожаловалась на размер своей пенсии

82-летняя актриса Галина Стаханова призналась, что артистам сложно выживать на пенсию, поэтому им приходится подрабатывать. Об этом звезда заявила в беседе с «Абзацем».

«Наши артисты получают от званий прибавки. У них выходит в итоге приличная пенсия. А у меня самая обычная — 30 тысяч. Конечно, мне ее не хватает. Было бы сложно выжить, если бы я не подрабатывала», — заявила Стаханова.

По словам актрисы, сейчас она занята на съемках второй части детского фильма «Чертов камень». При этом артистка старается оставлять время и на отдых, она увлекается компьютерными играми.

«Например, сейчас играю в слоты [виртуальная слот-машина]. Естественно, не на деньги. Я категорически против такого», — призналась артистка.

Еще в марте Стаханова заявляла, что почти половину от пособия тратит на лекарства. Каждый месяц артистка покупает медикаменты от гипертонии и для стабильной работы сердца за 10 тыс. руб. Актриса считает, что приемлемой пенсией для жизни может считатся помощь от государства около 50-100 тыс. рублей — на эти деньги, говорит Стаханова, можно жить, чтобы ни в чем не нуждаться.

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