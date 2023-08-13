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Певица Слава пожаловалась на шантажирующего ее критика Сергея Соседова

Певица Слава заявила, что ее шантажируют редакторы программы критика Соседова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Слава обратилась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) к музыкальному критику Сергею Соседову, попросив его, а также редакторов программы телеведущего «За гранью», больше не звонить ей.

Артиста объяснила, что уже на протяжении нескольких дней ее и адвоката по делу исполнительницы с хирургом Тимуров Хайдаровым «атакуют» представители программы Соседова. Они хотят, чтобы женщины пришли на передачу и высказали свое мнение.

«Я не хожу на передачи уже долгое время, потому что у меня очень много концертов. Свободные дни я посвящаю своей семье. И не надо меня шантажировать! Знаете, это очень смешно... Знает ли об этом их начальство? Редактор [Соседова] говорил мне такие вещи: «Если вы придете на программу, то мы сделаем ее в пользу вас. Если нет — в пользу Хайдарова. Качество на уровне», — заявила Слава.

Она подчеркнула, что общается со своими зрителями только на сцене, либо на своей странице в Instagram.

22 июля певица Слава рассказала о результатах пластики груди. 43-летней артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Певица сообщила, что у нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия.

Ранее директор Лады Дэнс сообщил о переломном моменте в состоянии певицы.

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