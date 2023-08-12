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Певец Легостаев объяснил, почему перестал появляться на телевидении

Певец Константин Легостаев заявил, что ему неинтересны выходящие телешоу

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clublegostaev/VK

Певец Константин Легостаев рассказал во «ВКонтакте», что не появляется на телевидении, так как ему неинтересны выходящие в эфир программы.

Как отметил Легостаев, с момента начала специальной военной операции на Украине, многие развлекательные передачи закрылись или «ушли на другие темы». Те, что остались, артисту не нравятся. Певец признался, что пока не видит себя ни в каких телешоу.

По словам Легостаева, его часто приглашают в проект «За гранью», но он каждый раз отказывается. Певец объяснил, что не хочет «опускаться» до такого. Артист предложил поклонникам общаться с ним через социальные сети.

«Если вас что-то интересует, или вы что-то от меня хотите услышать, то, пожалуйста, пишите мне. <…> Я чувствую себя как один из скрипачей, который остался играть на корабле под названием «Титаник». Ребят, я до конца буду играть», — заявил музыкант.

Константин Легостаев стал известен в 2004 году после участия в пятом сезоне шоу «Фабрика звезд». Он писал музыку для таких исполнителей, как Таисия Повалий, Ани Лорак, Дмитрий Колдун, Гела Гуралиа, Николай Басков. Артист также создал саундтреки к картинам «Игра», «Карпов», «Три Звезды», «Прощание», «Неродная».

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