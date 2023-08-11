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Алексея Панина проверят на публичные призывы к терроризму

Прокуратура Москвы проверит актера Панина на публичные призывы к терроризму

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Прокуратура Москвы совершит проверку в адрес актера Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Проверка пройдет до начала сентября, и, в случае необходимости, будет продлена.

Если прокуратура найдет весомые основания, Панина привлекут к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) и ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет).

Также его могу призвать к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан).

Панину может грозить до семи лет лишения свободы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ — до пяти лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 20.3.3. — штраф до 50 тысяч рублей.

2 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Следственный комитет России проверит Собчак и Панина на публичное оправдание терроризма после их совместного интервью.

Ранее Собчак отреагировала на просьбу Мизулиной проверить ее на оправдание терроризма.

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