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Водонаева намекнула на новый роман

Телеведущая Алена Водонаева показала цветы от возлюбленного

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VODA/Telegram

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева намекнула в Telegram-канале, что у нее появился молодой человек.

Водонаева опубликовала фото с цветами, которые ей подарил возлюбленный. Блогерша отметила, что «дошутилась».

«Дописалась тут. Сейчас большинство из вас по приколу будут писать, что это цветы от него. Но только прикол в том, что это не прикол. И эти цветы действительно от него», — заявила звезда.

Водонаева не раскрыла личность мужчины, который за ней ухаживает. Она также опубликовала видео с певицей Бритни Спирс, которая танцует и прыгает на месте.

«Ты, когда он написал тебе», — подписала ролик телеведущая.

В июле Водонаева рассказала, что не встречается с мужчинами, у которых есть дети от предыдущих отношений. По словам звезды, ей не нужен «цыганский табор». Блогерша объяснила, что у нее есть время только на себя и своего сына Богдана.

Богдан родился в 2010 году в союзе Водонаевой и бизнесмена Алексея Малакеева. В 2011-м предприниматель и телеведущая расстались. Звезда сохранила с бывшим мужем дружеские отношения и не препятствует встречам мальчика с отцом.

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