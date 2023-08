Яна Вагнер объяснила популярность своих книг во Франции

Российская писательница Яна Вагнер, автор легшего в основу сценария сериала «Эпидемия» романа «Вонгозеро», объяснила популярность своих книг во Франции. Об этом Вагнер, готовящая к выпуску новый роман «Тоннель», рассказала в беседе с «Ведомостями».

«Вонгозеро» Вагнер до этого попало в финал сразу трех французских премий: приза читателей журнала Elle, приза «Боб Моран» и приза Russophonie за лучший французский перевод русскоязычной прозы.

По словам Вагнер, французский издатель выпустил все три ее романа подряд, с интервалом в год, а роман «Кто не спрятался» вышел во Франции раньше, чем в России.

«А потом их там переиздали в мягких обложках, которые продаются на вокзалах и в аэропортах, и сейчас даже собираются допечатывать. Так что и тиражи, пожалуй, с русскими вполне сопоставимы. Но, справедливости ради, я не одна такая везучая, французы вообще любят русские книги, и почти все наши современные авторы на французский переведены. Мы хорошо совместимы, у нас какая-то взаимная химия», — поделилась писательница.

Она добавила, что ее романы «Живые люди» и «Кто не спрятался» переводят и на другие языки.

«Во Франции и Литве все три моих романа вышли, например, а в Чехии, Словении, Латвии и Эстонии — по два. Может быть, с «Тоннелем» как-то иначе получится, но может, и нет», — сказала она, добавив, что успех или неуспех книги предсказать сложно.

Дебютный роман Яны Вагнер «Вонгозеро» был переведен на 12 языков. По нему поставлен сериал «Эпидемия», вышедший в конце 2019 года и ставший популярным во время пандемии, а также получивший одобрение от американского хоррор-классика Стивена Кинга.

Ранее главный редактор сайта Gizmodo Дэн Акерман подал на компанию Apple в суд за нарушение авторских прав. По словам Акермана, компания создатели фильма «Тетрис» в лице Apple незаконно использовала материалы из его книги «The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World».