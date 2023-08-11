Вика Цыганова удивила своим внешним видом и новой профессией

Певица Вика Цыганова удивила посетителей модного показа в Москве своим внешним видом — звезда заметно похудела, а на лице 59-летней исполнительницы журналисты mk.ru не смогли разглядеть морщин.

Более того, на показе, проходившем в историческом особняке в центре Москвы, Цыганова представила свою модную коллекцию. Она пришла на мероприятие в черном платье и массивных серьгах. Сама Цыганова объяснила свой внешний вид тем, что впервые пошла к косметологу уже в 13 лет. На мероприятии также присутствовал муж и директор звезды Вадим Цыганов, который переживал за жену, но расслабился после окончания показа.

В конце апреля Вика Цыганова назвала пошлостью и безвкусицей образы актрисы Настасьи Самбурской, блогера Иды Галич, певицы Жасмин и других звезд, посетивших открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ). «Кто эти люди? Это актрисы? Какой примитив, простите меня. Выглядит пошло и безвкусно!» — написала 59-летняя исполнительница.

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