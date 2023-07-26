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25-летняя участница «Выжить в Дубае» рассказала об отношениях с Батрутдиновым

Участница шоу «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова призналась во флирте с Батрутдиновым

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Lev Ilyin/Global Look Press

Участница шоу «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова призналась в беседе с kp.ru, что уверена в романтических чувствах юмориста и шоумена Тимура Батрутдинова к ней.

Девушка заявила, что комик по-настоящему признавался ей в своих чувствах на проекте, а также говорил, что воспринимает ее как «мать своих детей».

«Тимур говорил искренне, он был галантен, внимателен и заботлив. Он знает подход к женщинам, видит, что мне нравится, как реагирую и делает еще больше, чтобы расположить к себе. А то, что ждет нас вне проекта — это уже совсем другая история», — заявила Татарченкова.

Она также объяснила, что играла на шоу обиду на Батрутдинова — тогда юморист не стал помогать ее команде по просьбе девушки в ущерб победы своего коллектива. По ее словам, нельзя считать, что этим поступком шоумен подвел ее. Он просто достойно держался в игре.

«Я тоже старалась максимально абстрагироваться от романтической атмосферы, так как приехала не за отношениями, а за победой. Поступок Тимура меня никак не задел, но дал повод красиво подначивать его и мило провоцировать на дискуссию», — призналась девушка.

Ангелина Татарченкова — 25-летняя музыкальная руководительница в детском саду из села Никольское в Свердловской области. В реалити-шоу «Выжить в Дубае» принимают участие как звезды спорта и шоу-бизнеса, так и представители разных профессий со всей России. Знаменитости и участники «из народа» делятся на две команды, чтобы проходить испытания на прочность и выносливость ради приза в 10 млн рублей. Ведущими программы стали комик Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева.

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