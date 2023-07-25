Звезда «Кинг Конга» Наоми Уоттс рассказала об опыте ранней менопаузы

Звезда «Кинг Конга» Наоми Уоттс заявила об опыте ранней менопаузы, которая наступила у нее в 36 лет. Об этом 54-летняя актриса рассказала в интервью журналу Hello.

Уоттс призналась, что это стало для нее полной неожиданностью, и ей было непросто разобраться в причинах настолько ранних изменений в своем организме.

«Пережить менопаузу в столь молодом возрасте было нелегко. Особенно в то время, когда об этом было так мало информации. Перепады настроения, ночная потливость и мигрени… Мне казалось, что я теряю контроль над собственной жизнью», — рассказала она.

Уоттс заявила, что гормональные изменения, с которым она столкнулась раньше времени, помогли ей почувствовать себя более раскрепощенной.

«Я сумела приблизиться к более настоящей версии себя», — подытожила звезда.

Менопауза — один из этапов жизненного цикла женщины, который знаменует собой окончание репродуктивного возраста. Средний возраст для наступления менопаузы считается 51 год.

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