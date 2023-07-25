Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Кинг Конга» Наоми Уоттс рассказала об опыте ранней менопаузы

Актриса Наоми Уоттс призналась, что менопауза началась у нее в 36 лет

close
100%
Ecosse Films

Звезда «Кинг Конга» Наоми Уоттс заявила об опыте ранней менопаузы, которая наступила у нее в 36 лет. Об этом 54-летняя актриса рассказала в интервью журналу Hello.

Уоттс призналась, что это стало для нее полной неожиданностью, и ей было непросто разобраться в причинах настолько ранних изменений в своем организме.

«Пережить менопаузу в столь молодом возрасте было нелегко. Особенно в то время, когда об этом было так мало информации. Перепады настроения, ночная потливость и мигрени… Мне казалось, что я теряю контроль над собственной жизнью», — рассказала она.

Уоттс заявила, что гормональные изменения, с которым она столкнулась раньше времени, помогли ей почувствовать себя более раскрепощенной.

«Я сумела приблизиться к более настоящей версии себя», — подытожила звезда.

Менопауза — один из этапов жизненного цикла женщины, который знаменует собой окончание репродуктивного возраста. Средний возраст для наступления менопаузы считается 51 год.

Ранее сына Регины Тодоренко госпитализировали на отдыхе в Турции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях