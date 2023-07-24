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Стала известна судьба «Модного приговора» с Надеждой Бабкиной и Александром Васильевым

«КП»: «Модный приговор» не вернется в эфир из-за устаревшего формата

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Первый канал

Шоу «Модный приговор», ведущими которого были певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев, не вернется в эфир до конца 2023 года из-за устаревшего формата. Об этом kp.ru рассказал знакомый с ситуацией информатор.

«Слухи о возобновлении «Модного приговора» появились из-за того, что производитель тот же, что у «Давай поженимся». Но «женилки» возвращают с нужным посылом — на программе теперь исключительно истории тех, кто хочет создать семью, найти жену или мужа: меньше стеба, больше полезного дела. «Модный приговор» не возвращают», — рассказал инсайдер.

Бывший сотрудник телеканала также отметил, что у шоу устаревший формат. По его словам, если проект и вернут в эфир, то в обновленном формате и скорее всего с другими ведущими. Он напомнил, что Бабкина сейчас работает на аналогичной передаче «Модный vs Народный», а Васильев столкнулся с критикой из-за своей позиции по СВО. Инсайдер убежден, что если шоу и вернут, то точно не в 2023 году.

«Модный приговор» закрыли 24 февраля 2022 года. Причиной стал отказ Первого канала от развлекательного контента. В тот же день из эфира вырезали программы «Давай поженимся», «Жить здорово» и «Вечерний Ургант».

Ранее Иван Ургант намекнул на съемки в «Шоу Воли».

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