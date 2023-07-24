Дима Масленников объяснил, почему не стал встречаться с Клавой Кокой

Блогер Дима Масленников на «Шоу Воли» признался, что не стал встречаться с певицей Клавой Кокой из-за отсутствия химии в отношениях.

«Прерогативу публично рассказывать о своих отношениях я оставлю другому человеку. Сердце свободно. С Клавой Кокой мы дружим. Не произошло какой-то химии между нами, которая должна быть», — уточнил Масленников.

В конце апреля Кока также опровергала слухи о романе между ними. Певица назвала Масленникова своим «бро» и добавила, что они дружат уже семь лет. При этом девушка призналась, что блогер несколько раз флиртовал с ней, однако дальше дело не зашло.

В конце августа на телеканале «Пятница!» выйдет шоу «Сердце Клавы». В проекте будут участвовать претенденты на сердце исполнительницы со всей России — они будут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев. Это продолжение реалити, в котором год назад пыталась найти мужчину блогер Настя Ивлеева.

Ранее Юлия Ковальчук раскрыла имя новорожденной дочери от Алексея Чумакова.