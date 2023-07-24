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Певица Манижа впервые стала мамой

Певица Манижа родила дочь Оливию

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Кадр из клипа «Tummy»/Manizha/YouTube

Российская певица, автор песен и режиссер Манижа (Манижа Сангин) впервые стала мамой. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна», – сделала пост певица.

В мае Манижа сообщила о беременности в своем новом клипе.

В сентябре 2022 года Манижа и Кватания тайно связали себя узами брака. О том, что знаменитости собираются пожениться, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда певица поделилась в соцсетях снимком, на котором было видно помолвочное кольцо, и сообщила подписчикам, что сказала жениху «Да». При этом высказывались предположения, что помолвка состоялась еще летом 2021-го, но пара в течение некоторого времени это скрывала.

Певица знакома с Ладо Кватанией с 2019 года — именно он ставил для «Евровидения» номер Манижи на песню «Russian Woman» и поддерживал артистку на конкурсе в Нидерландах.

Также ранее Манижа призналась в интервью тележурналистке Ксении Собчак, что ей предлагали высказаться и выпустить антироссийскую песню после начала специальной операции на Украине.

Ранее одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка.

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