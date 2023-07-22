Выпускник «Фабрики звезд» Курик обиделся, что его не пригласили на юбилейный концерт

Выпускник третьей «Фабрики звезд» Руслан Курик обиделся, что его не пригласили на юбилейный концерт. Об этом он рассказал в интервью YouTube-шоу Яны Чуриковой.

По словам исполнителя, ему было неприятно оказаться в числе тех участников шоу, которых не позвали на юбилейный концерт. Мероприятие прошло еще в апреле 2023 года в честь 20-й годовщины «Фабрики звезд».

Курик отметил, что его представители пытались связаться с организаторами концерта. Но их обращения остались проигнорированы.

«Мы были удивлены, почему меня, полуфиналиста, не взяли. Не знаю, почему они так сделали, это очень странно. Я посоветую им… Ребят, вы хоть будьте в материале и смотрите, кто был нормальный на «Фабрике звезд». Могли бы вместо кого-то меня поставить, честное слово. Без обид, просто будьте в материале», — прокомментировал он свое отсутствие на выступлении.

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