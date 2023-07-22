Спортивная драма про любовный треугольник с Зендеей «Претенденты» не будет открывать Венецианский фестиваль, сообщает Variety.

Причиной этого решения киностудии MGM, отвечающей за выпуск фильма, стала забастовка Гильдии киноактеров США, в которую входит Зендея. Продюсеры ленты при разработке промо-кампании ленты делали ключевую ставку на популярность и медийность Зендеи.

Из-за запрета на ее участие в рекламной кампании фильма было принято решение не только заморозить продвижение ленты, но отменить ее премьеру в рамках юбилейного 80-го кинофестиваля в Венеции. До этого «Претенденты» были заявлены фильмом открытия смотра.

«Претенденты» — спортивная драма итальянского режиссера Луки Гуаданьино с Зендеей, Майком Фейстом и Джошем О'Коннором в главных ролях. Сюжет фильма вращается вокруг любовного треугольника возникшего между профессиональными игроками в теннис.

80-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

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