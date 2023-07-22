Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Драма про любовный треугольник с Зендеей «Претенденты» не будет открывать Венецианский фестиваль

Венецианская премьера «Претендентов» с Зендеей отменена из-за забастовки актеров

close
100%
MGM

Спортивная драма про любовный треугольник с Зендеей «Претенденты» не будет открывать Венецианский фестиваль, сообщает Variety.

Причиной этого решения киностудии MGM, отвечающей за выпуск фильма, стала забастовка Гильдии киноактеров США, в которую входит Зендея. Продюсеры ленты при разработке промо-кампании ленты делали ключевую ставку на популярность и медийность Зендеи.

Из-за запрета на ее участие в рекламной кампании фильма было принято решение не только заморозить продвижение ленты, но отменить ее премьеру в рамках юбилейного 80-го кинофестиваля в Венеции. До этого «Претенденты» были заявлены фильмом открытия смотра.

«Претенденты» — спортивная драма итальянского режиссера Луки Гуаданьино с Зендеей, Майком Фейстом и Джошем О'Коннором в главных ролях. Сюжет фильма вращается вокруг любовного треугольника возникшего между профессиональными игроками в теннис.

80-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

Ранее актер Александр Домогаров припомнил Кончаловскому свое увольнение из-за болезни жены.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях