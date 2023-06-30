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Телеканал «ТНТ4» взял одну из наград ежегодной кинопремии «Золотой трейлер»

Российский телеканал «ТНТ4» победил на американской кинопремии «Золотой трейлер»

Телеканал «ТНТ4» победил на ежегодной кинопремии «Золотой трейлер», вручаемой в США с 1999 года за достижения в области маркетинга кинопродукции. Список всех лауреатов появился на официальном сайте премии.

Российский канал взял приз в категории «Лучший иностранный ТВ-спот для художественного фильма». В числе других российских проектов также претендовавших на одну из наград премии числятся фильм «Вызов» Клима Шипенко и телеканал «Пятница».

Всего «Золотой трейлер» насчитывает 70 категорий, в которых жюри оценивает трейлеры, постеры, рекламные стенды и рекламные кампании фильмов.

По итогам церемонии больше всего наград досталось «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. В числе его побед награды в номинациях «Лучший трейлер драмы» и «Лучший трейлер блокбастера лета 2023 года».

«ТНТ4» — российский развлекательный телеканал, начавший вещание 1 января 2016 года на базе телеканала ТНТ-Comedy и на эфирных частотах телеканала 2x2. Он входит в субхолдинг «ГПМ Развлекательное телевидение».

Ранее сообщалось, что создатели «Оппенгеймера» до сих пор не знают, допустят ли фильм к прокату в Японии.

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