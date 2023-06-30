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Звездные супруги Иэн Сомерхолдер и Никки Рид стали родителями во второй раз

Звезда «Дневников вампира» Иэн Сомерхолдер и его жена Никки Рид объявили о рождении сына

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Global Look Press

Звезды «Дневников вампира» и «Сумерок» Иэн Сомерхолдер и Никки Рид стали родителями во второй раз, сообщает Just Jared со ссылкой на личные соцсети звезд.

Супруги выступили с публичным обращением к поклонникам, в котором рассказали о рождении второго ребенка. Они уточнили, что малыш появился на свет еще несколько недель назад.

«Мы можем с радостью признаться, что у нас родился сын. День его рождения — один из лучших в нашей жизни», — написали звездные родители.

Также пара рассказала, что мальчик родился во время домашних родов.

«Рожден дома в воде, окруженный заботой самых близких. Когда он появился на свет, мое сердце увеличилось вдвое», — написала Рид.

Иэн Сомерхолдер и Никки Рид поженились в 2015 году. В 2017-м у них родилась дочь Боди Солэй. О будущем пополнении в звездной семье стало известно в начале 2023 года.

Ранее появилась информация о том, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина рассматриваются на главные роли в сериал «Бар «Один звонок».

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