Народная артистка России Надежда Бабкина выступила перед казаками-добровольцами в специальном учебном центре «Кубань», где они проходят боевое слаживание перед отправкой в зону спецоперации. Об этом сообщает «Российская газета».

Бабкина поздравила казаков с годом со дня образования отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16) и возложила цветы к мемориалу памяти павших бойцов отряда «Кубань».

После показательных боевых выступлений Бабкина выступила с концертом и запустила в Краснодарском крае Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». В рамках фестиваля на различных площадках состоялись выступления государственного ансамбля «Русская песня», казачьего коллектива «Криница», фолк-группы «После 11», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко», актера театра и кино Ивана Замотаева и других.

До этого Бабкина заявила, что вместе с ансамблем «Русская песня» планирует посетить новые регионы России.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.