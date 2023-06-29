Еще один российский онлайн-кинотеатр оштрафовали за неверную маркировку ЛГБТ-фильмов

Стриминговый сервис Start оштрафовали на 3,8 млн руб. из-за неверной маркировки ЛГБТ-контента. Об этом сообщает РИА Новости.

Протокол в Черемушкинский суд Москвы поступил из-за отсутствия маркировок 18+ на фильмах с ЛГБТ-сценами.

Суд признал кинотеатр виновным по части 2 статьи 6.21.2 «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

До этого по той же статье на полмиллиона оштрафовали дистрибьюторскую компанию «Русский репортаж», на 4 млн руб. был оштрафован онлайн-кинотеатр Premier

Ранее на кинотеатры «Иви» и «Кинопоиск» составили протоколы о пропаганде ЛГБТ.