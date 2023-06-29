Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еще один российский онлайн-кинотеатр оштрафовали за неверную маркировку ЛГБТ-фильмов

Стриминговый сервис Start оштрафовали на 3,8 млн рублей из-за маркировки ЛГБТ-контента

close
100%
Depositphotos

Стриминговый сервис Start оштрафовали на 3,8 млн руб. из-за неверной маркировки ЛГБТ-контента. Об этом сообщает РИА Новости.

Протокол в Черемушкинский суд Москвы поступил из-за отсутствия маркировок 18+ на фильмах с ЛГБТ-сценами.

Суд признал кинотеатр виновным по части 2 статьи 6.21.2 «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

До этого по той же статье на полмиллиона оштрафовали дистрибьюторскую компанию «Русский репортаж», на 4 млн руб. был оштрафован онлайн-кинотеатр Premier

Ранее на кинотеатры «Иви» и «Кинопоиск» составили протоколы о пропаганде ЛГБТ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях