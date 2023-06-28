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Монеточку* снова оштрафовали

Монеточку снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

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monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Басманный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Елизавета Гырдымова) за отсутствие маркировки иноагента на видеоролике с ее интервью Михаилу Шацу (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

До этого 20 июня сообщалось, что на Монеточку составили протокол за отсутствие маркировки иноагента.

16 июня Басманный суд Москвы также оштрафовал Монеточку на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента.

10 мая тоже сообщалось, что на Монеточку составили протокол из‑за отсутствия маркировки «иностранного агента» в публикациях.

Ранее звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) не сумеет продать свою квартиру в Москве из-за иноагентского статуса.

Ранее посетителю караоке в Тульской области отказались ставить песню из «черного списка» групп.

*  признана в РФ иностранным агентом
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