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Михаил Турецкий высказался об отмене российской культуры

Основатель арт-группы «Хор Турецкого» заявил, что Пушкина и Чайковского нельзя отменить

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Основатель арт-группы «Хор Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий высказался об отмене российской культуры. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Но бьют не только снарядами и ракетами. Прицельно метят и в спорт, артистов, пытаются отменить русскую культуру», — говорит он.

По мнению Турецкого, нельзя отменить писателя Александра Пушкина и композитора Петра Чайковского.

«Здравомыслящие люди давно не обращают внимания на этот откровенный бред. Конечно, есть животные, которых интересуют только гамбургер, секс и зрелища, где мордуют, разбивают в кровь лица», — привел пример Турецкий, отметив, что таким людям культура не нужна, но их меньшинство.

Турецкий предложил, несмотря на санкции, продвигать спорт, искусство, творчество, любовь к ближнему и напомнил, что его хор во время гастролей на Украине пел песни, в том числе на украинском языке.

«Это прекрасные, берущие за душу мелодии. Тот же «Запорожец за Дунаем» Гулака-Артемовского – гениальная опера, и это наследие всех славянских народов», — заключил он.

До этого Михаил Турецкий признался, что сильно переживал, когда его 9-летняя дочь слушала Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.

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