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Названо время выхода сериала о декабристах «Цербер»

Победивший на фестивале «Пилот» сериал о декабристах «Цербер» выйдет осенью

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Premier

Новый сериал «Цербер» о декабристах и тайных агентах, победивший на фестивале «Пилот», выйдет осенью 2023 года онлайн. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса Premier.

В основу сценария сериала Владимира Щеголькова легли события, развернувшиеся после подавления восстания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в 1825 году.

После подавления бунта власти стали искать зачинщиков, используя сеть внедренных в революционные ячейки тайных агентов и доносчиков. Однажды агентов начали убивать. За расследование дела взялись московский сыщик (Тимофей Трибунцев) и освобожденный из под ареста дворянин Александр Бошняк (Сергей Марин). В сериале также сыграли Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Дмитрий Ульянов, Кирилл Кяро, Вера Колесникова и другие.

Кроме Premier, сериал также выйдет на телеканале НТВ.

Ранее стала известна исполнительница роли заботливой тети главной героини в российском варианте турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

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