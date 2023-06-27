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Ирина Старшенбаум раскрыла секрет экранной химии с Никитой Ефремовым

Актриса Старшенбаум заявила об откровенности в отношениях с Никитой Ефремовым

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1-2-3 Production

Актриса Ирина Старшенбаум в интервью «Газете.Ru» раскрыла феномен экранной химии с актером Никитой Ефремовым.

«С Никитой мы уже много лет дружим, и это очень здорово, когда у вас с партнером много точек соприкосновения. Я вообще считаю, что партнер — это 50% успеха твоей роли. И у нас с Никитой есть в отношениях та степень откровенности, когда мы одинаково глубоко погружаемся в материал, обсуждаем его», — пояснила Старшенбаум.

Она добавила, что они с Ефремовым достигли такого уровня взаимопонимания, что допускают в том числе и негативные отзывы о своей работе. По мнению Старшенбаум, такая форма обратной связи помогает им с актером добиться наилучшего результата на съемочной площадке.

«Даже можем сказать честно какие-то не самые приятные друг другу вещи в процессе, но это все — залог качественного результата нашего сотрудничества. Мне с ним очень интересно и комфортно работать. Что же касается экранной химии, думаю, в ее основе — наше партнерство и то, что в жизни нас объединяют общие ценности. Мы с ним разговариваем на одном языке», — резюмировала актриса.

Полное интервью с Ириной Старшенбаум читайте здесь.

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