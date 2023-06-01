Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финалист «Американского идола» вступился за затравленную хейтерами Кэти Перри

Финалист «Американского идола» опроверг убеждение, что Кэти Перри обижает артистов

close
100%
Talent Recap/YouTube

Убеждение в том, что певица и одна из судей шоу талантов «Американский идол» Кэти Перри обижает артистов, опроверг один из финалистов проекта. Оливера Стила цитирует Fox News.

Он вступился за затравленную хейтерами Перри, которая хочет покинуть шоу. «Я знаю только, что Кэти не задира, она не унижает людей. Помню, нервничал на прослушиваниях, во время конкурса. Кэти не просто понимала, в каком состоянии ты находишься, но и понимала, что мешает. Я люблю всех судей, но Кэти всегда могла заглянуть в душу и сказать, что со мной не так, с чем я борюсь», — сказал он.

По словам Стила, именно Перри смогла раскрыть его потенциал.

Некоторое время назад Кэти Перри захотела покинуть шоу из-за того, что продюсеры якобы представляют в ложном свете. По ее мнению, они редактируют шоу так, чтобы она выглядела «мерзким судьей». Отмечается, что певица, участвовавшая в шоу в течение последних шести сезонов, за последние несколько месяцев неоднократно подвергалась критике за комментарии, которые она делала в адрес участников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях