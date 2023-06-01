Финалист «Американского идола» вступился за затравленную хейтерами Кэти Перри

Убеждение в том, что певица и одна из судей шоу талантов «Американский идол» Кэти Перри обижает артистов, опроверг один из финалистов проекта. Оливера Стила цитирует Fox News.

Он вступился за затравленную хейтерами Перри, которая хочет покинуть шоу. «Я знаю только, что Кэти не задира, она не унижает людей. Помню, нервничал на прослушиваниях, во время конкурса. Кэти не просто понимала, в каком состоянии ты находишься, но и понимала, что мешает. Я люблю всех судей, но Кэти всегда могла заглянуть в душу и сказать, что со мной не так, с чем я борюсь», — сказал он.

По словам Стила, именно Перри смогла раскрыть его потенциал.

Некоторое время назад Кэти Перри захотела покинуть шоу из-за того, что продюсеры якобы представляют в ложном свете. По ее мнению, они редактируют шоу так, чтобы она выглядела «мерзким судьей». Отмечается, что певица, участвовавшая в шоу в течение последних шести сезонов, за последние несколько месяцев неоднократно подвергалась критике за комментарии, которые она делала в адрес участников.