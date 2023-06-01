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Леонид Ярмольник пожаловался на многомиллионные долги из-за продюсирования российских фильмов

Актер Ярмольник заявил, что все еще должен инвесторам $5 млн за фильм «Стиляги»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актер Леонид Ярмольник в интервью news.ru признался, что все еще должен инвесторам $5 млн за мюзикл «Стиляги» 2008 года.

«Я весь в долгах. Например, за фильм «Стиляги», который считается одним из лучших российских мюзиклов, а я продюсер этой картины, у меня по сей день висит долг в $5 млн», — пожаловался Ярмольник.

Артист подчеркнул, что с большой благодарностью относится к инвесторам, которые не требуют срочно вернуть долг. По словам Ярмольника, кредиторы прекрасно понимают, что он не украл и не потерял эти деньги. Актер убежден, что даже самые качественные российские фильмы не будут окупаться, так как невозможно, по его мнению, «с американским отношением к кино и амбициями снимать в России и собирать те же дивиденды».

Ранее Леонид Ярмольник вспомнил о последней встрече с Александром Абдуловым. Он вспомнил, что незадолго до смерти Абдулов отправился встречать Новый год с мамой и другими родственниками вопреки строгим запретам врачей. По словам Ярмольника, это стало причиной смерти актера.

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