Филипп Киркоров рассказал о несостоявшемся романе с Наташей Королевой

Певец Филипп Киркоров в честь дня рождения певицы Наташи Королевой опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик с их участием и вспомнил, как в 1994 году у них чуть не начался роман.

«Наташка, с большим юбилеем тебя! Ах, где этот 1994 год, когда мы чуть не стали парой? Жалею по сей день. Готов был носить не только на плечах тебя, но и на руках, мое солнце. Люблю тебя всем сердцем и душой», — написал Киркоров.

Фанаты музыканта предположили, что Киркоров и Королева отлично смотрелись бы вместе. Многие указали на то, что певец пользуется завидной популярностью у знаменитых российских певиц. Поклонники также присоединились к поздравлениям артиста и оставили теплые пожелания в адрес исполнительницы.

«Филипп, а вы оказывается шалун и ходок. Сколько у вас было красоток?»; «С днем рождения именинницу! Много хороших песен было спето Наташей»; «Вот это был бы союз, скучать не пришлось бы точно», — написали подписчики.

31 мая Королевой исполнилось 50 лет.

Ранее Никита Джигурда назвал Наташу Королеву и Тарзана настоящей парой на фоне слухов о разводе.