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Бывшая жена Мамаева сделала пластическую операцию

Модель Алана Мамаева сделала пластику ягодиц из-за сильного похудения

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РИА Новости

Модель Алана Мамаева вышла на связь в социальных сетях из больницы.

Мамаева сообщила, что сделала пластическую операцию. Она объяснила, что после сильного похудения у нее произошел птоз ягодиц. Он характеризуется отвисанием ягодиц, потерей плотности и округлости форм. Модель отметила, что из-за этого ягодичные импланты, которые были у нее ранее, встали не так, как нужно.

«То ли карман растянулся, то ли что-то другое. Импланты просто уезжали в сторону. Выглядело некрасиво. Поэтому понадобилась операция», — рассказала блогерша.

Мамаевой сделали подтяжку ягодиц и замену имплантов. По словам модели, операция довольно сложная. Она поблагодарила хирургов за профессионализм, отметив, что очень довольна их работой.

Мамаева получила наибольшую известность после развода с футболистом Павлом Мамаевом. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь. В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое.

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