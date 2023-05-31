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Объявлен актерский состав фильма про «Иванушек International»

Роман Маякин и Агата Муцениеце сыграют в фильме про тур группы «Иванушки International»

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Алексей Куденко/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стали известны имена актеров, которые сыграют в фильме «Тур с Иванушками». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители проекта.

В музыкальной комедии появятся Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова. В съемках также примут участие и солисты группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

По сюжету роуд-муви три подруги, в детстве фанатевшие по «Иванушкам International», отправляются за кумирами в тур по югу России, чтобы осуществить свою давнюю мечту, а заодно и убежать от проблем в привычной жизни. Планируется, что фильм выйдет в кинотеатрах 7 марта 2024 года, а затем будет доступен в онлайн-кинотеатре KION.

В фильме прозвучат главные хиты «Иванушек»: «Небо», «Тучи», «Колечко», «Капелька света», «Где-то», «Кукла», «Реви», «Беги, беги» и «Тополиный пух». Съемки пройдут в нескольких городах: в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи. Картина выйдет с логлайном «просто дети стали старше…».

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