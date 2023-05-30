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Актриса Светлана Пермякова рассказала, почему больше не смотрит КВН

Актриса Светлана Пермякова заявила, что не смотрит КВН из-за отсутствия времени

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S_permyakova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса, известная многим по КВН и сериалу «Интерны», Светлана Пермякова во время гастролей в Воронеже дала эксклюзивное интервью kp.ru в котором рассказала, почему перестала смотреть выступления действующих команд Клуба веселых и находчивых. По ее словам, на это не хватает свободного времени, кроме того, нужно идти вперед.

«Я не открещиваюсь от КВН, как некоторые артисты, наоборот, я очень благодарна команде, благодаря КВНу ко мне пришла известность. Кто бы знал Светлану Пермякову, если бы не КВН? Но я считаю, что закрыла гештальт, не хочу тянуть его в будущее. Нужно идти дальше к новому чему-то. А не тянуть старое: вы знаете, я вот когда-то была… Всем интересно, кем ты сейчас являешься», — объяснила Пермякова.

Она добавила, что если зритель забыл прошлые заслуги артиста, ему об этом напоминать не нужно, а вместо этого радовать нынешними.

Ранее сообщалось, что Пермякова стала ведущей шоу «СуперЖенщина» о домохозяйках. Проект создан в формате викторины. В программе героини поборются за статус «суперженщины» и денежный приз. Участницы будут проходить различные испытания и отвечать на вопросы о кулинарии, воспитании детей и труде домохозяек. Пермякова уверена, что ведение хозяйства — не только хобби, поскольку требует «много навыков и терпения».

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