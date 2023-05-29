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Водонаева пошутила над умственными способностями Саши Стоуна

Алена Водонаева назвала блогера Сашу Стоуна «феноменальным человеком»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущая Алена Водонаева высмеяла блогера Сашу Стоуна. Она пошутила над коллегой в своем Telegram-канале.

Водонаева отреагировала на недавнее интервью Стоуна в эфире канала «Жара». В кадре ведущий спрашивает блогера о том, когда он в последний раз дарил цветы девушкам. В ответ на это Стоун рассказал, что недавно подарил букет матери. Ведущий намекает на ситуацию с Валей Карнавал, которая накануне похвасталась в личном блоге роскошным букетом красных роз, однако блогер не сразу понял этого.

Водонаева пошутила над умственными способностями Стоуна. «Как же до Саски долго доходит. Феноменальный человек. Мамина радость», — написала звезда в своем блоге.

В сети активно распространяются слухи о расставании Саши Стоуна и Вали Карнавал. В начале мая блогерша спровоцировала слухи о разрыве — она удалила все фотографии с возлюбленным, с которым состояла в отношениях в течение двух лет. Блогерша опубликовала фотографию с пляжа, а в историях разместила финальную заставку киножурнала «Ералаш» с надписью «Все!».

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