Водонаева пошутила над умственными способностями Саши Стоуна

Телеведущая Алена Водонаева высмеяла блогера Сашу Стоуна. Она пошутила над коллегой в своем Telegram-канале.

Водонаева отреагировала на недавнее интервью Стоуна в эфире канала «Жара». В кадре ведущий спрашивает блогера о том, когда он в последний раз дарил цветы девушкам. В ответ на это Стоун рассказал, что недавно подарил букет матери. Ведущий намекает на ситуацию с Валей Карнавал, которая накануне похвасталась в личном блоге роскошным букетом красных роз, однако блогер не сразу понял этого.

Водонаева пошутила над умственными способностями Стоуна. «Как же до Саски долго доходит. Феноменальный человек. Мамина радость», — написала звезда в своем блоге.

В сети активно распространяются слухи о расставании Саши Стоуна и Вали Карнавал. В начале мая блогерша спровоцировала слухи о разрыве — она удалила все фотографии с возлюбленным, с которым состояла в отношениях в течение двух лет. Блогерша опубликовала фотографию с пляжа, а в историях разместила финальную заставку киножурнала «Ералаш» с надписью «Все!».