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В Египте потребовали запретить фильм Netflix о Клеопатре с темнокожей актрисой

В генпрокуратуру Египта поступила жалоба с требованием навсегда запретить фильм Netflix о Клеопатре

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Netflix

Советник по правовым вопросам Министерства культуры Египта Эссаам Рефаат подал жалобу в местную Генпрокуратуру на платформу Netflix. Он считает, что стриминг нарушил ряд египетских законов, выпустив байопик «Царица Клеопатра». Рефаат требует, чтобы фильм убрали с платформы и запретили к показу, пишет Egypt Independent.

Чиновник подчеркивает, что Netflix не получил разрешения на пересмотр художественной идеи сериала и способа ее воплощения на экране. Стриминг также не посоветовался с Министерством культуры Египта относительно того, как показывать историческую египетскую фигуру.

Проект Netflix, считает Рефаат, можно трактовать как историческую подделку. По его словам, этим сериалом стриминг проявил неуважение к египетской культуре культуре, общественной жизни Египта и археологическому наследию страны. Рефаат требует, чтобы стриминг удалил сериал с платформы и чтобы шоу навсегда запретили к показу.

Премьера мини-сериала «Царица Клеопатра» состоялась 10 мая на Netflix. Главную роль в шоу исполнила темнокожая актриса Джада Пинкетт Смит.

Ранее археолог Шакер упрекнул Netflix в попытке исказить историю Египта. Он считает, что Клеопатра не была темнокожей. «Царица Клеопатра была македонского происхождения, поэтому у нее не может быть африканских корней», — заключил он.

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