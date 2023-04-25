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Ирина Дубцова назвала «бредом» слова Зацепина о ее нечестной победе на «Фабрике звезд»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певица Ирина Дубцова в беседе с изданием StarHit удивилась словам Антона Зацепина о том, что ее продвигали на «Фабрике звезд».

«Это бред! Вот реально бред! Вообще не понимаю его, я всегда была с Антоном в хороших отношениях, а то, как он высказался обо мне — это было очень не красиво, как минимум, потому что он мужчина, а я женщина», — утверждает артистка. По словам Дубцовой, заявления Зацепина не соответствуют действительности. Исполнительница призналась, что ранее считала коллегу своим товарищем.

Ранее Антон Зацепин заявил, что «начальство» продвигало Ирину Дубцову к победе на «Фабрике звезд». «Решили, что для этого парня уж слишком офигеть будет, мол, приперся откуда ни возьмись и еще всех надрал. Все-таки некоторых артистов вели», — утверждал он.

Зацепин уточнил, что в финал сезона «Фабрики звезд» кроме него вышли Стас Пьеха и Ирина Дубцова. Певец признался, что узнал об особом положении исполнительницы случайно. По словам Зацепина, в голосовании на выбывание артистов он хотел спасти Ратмира Шишкова, однако тот на ухо ему подсказал отдать свой голос в пользу Дубцовой.

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