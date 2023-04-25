Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как он изменял ей с Джанабаевой

Бывшая супруга певца Валерия Меладзе Ирина Малухина в эфире шоу «Новые русские сенсации» вспомнила, как муж изменял ей с Альбиной Джанабаевой.

«Для чего он ей понадобился? Ну, конечно, понятно, для чего! Все время возникает вопрос: если бы стоял Валерий Меладзе и продавал мандарины на базаре, интересно, то же самое было бы?» — высказалась Малухина. Она призналась, что после того, как узнала о романе супруга на стороне, решила поговорить с Джанабаевой.

По словам экс-жены Меладзе, она нашла телефон певицы и пригласила ее на встречу. Однако Джанабаева отказалась. «Я десять лет молчала. Я не могла принять, как вообще такая степень обмана со стороны человека, который, как мне казалось, не только мой любимый муж, но и друг. Наверное, это степень предательства, которая раскрылась в одночасье. Это меня просто срубило», — призналась Малухина.

От первого брака с Ириной Малухиной у Валерия Меладзе трое детей. Старшей дочери Инге 32 года, средней Софье 23 года, а младшей Арине 20 лет. В 2014 году певец женился на Альбине Джанабаевой, у супругов трое общих наследников.