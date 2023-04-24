Документальный фильм «Табачный дым» о вреде курения вышел онлайн

Премьера документального фильма о вреде курения «Табачный дым» Оксаны Матвеевой состоялась онлайн. Об этом сообщила пресс-служба стриминга.

В производстве фильма о влиянии табачного дыма на человека и окружающих участвовали специализированные ученые, профильные врачи и сами курильщики.

Герои рассказали не только о силе привычки, но и о двух важных вопросах, на которые человек должен ответить перед тем, как бросить курить, а также вспомнят связанные с курением истории.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». «Третий сезон про страх: страх перед будущим, страх перед возможностью потерять все, страх перед жуткой неопределенностью… В 90-е мы, создатели сериала, были подростками. И поэтому у нас была своя оптика, через которую мы смотрели на происходящее. При всем уровне жести, мы все равно видели все в светлых тонах», — рассказал продюсер и сценарист проекта Александр Белов.